Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için gençlere yönelik İklim Bulmacası Atölyesi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, gençlere yönelik işbirlikçi atölye çalışmalarına devam ediyor. Merkezde, gençlere yönelik İklim Bulmacası Atölyesi gerçekleştirildi. İklim değişikliği uzmanı Cedric Ringenbach tarafından iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak, insanları harekete geçmeye motive etmek amacıyla geliştirilen İklim Bulmacası oyununa katılan gençler, Fransız aktivist Hélne Olympe öncülüğünde takım oyunu oynadı.

“Bilgi sahibi olmak özgürlüktür”

Atölyede öncülük yapan Hélne Olympe, bilgi sahibi olmanın özgürlük olduğunu söyleyerek “İklim anlamında harekete geçmek gerekiyor. Gençleri iklim konusunda daha bilgili hale getirebilmek için eğlenceli bir şekilde öğrenebilmeleri adına geliştirilen İklim Bulmacasını oynadık. Edinmiş oldukları bilgiler birer özgürlüktür. İklim anlamında kazanım sağlayan bireylerin yapması gereken durum harekete geçmektir” dedi.

Her gün farklı atölye

Her gün farklı atölye gerçekleştirerek bireylere kazanım sağlayan merkeze tüm vatandaşlar ücretsiz bir şekilde katılabilir. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar www.antalya.bel.tr ve sosyal medya hesaplarını takip ederek günlük ve haftalık atölye çalışmalarına erişebilirler.