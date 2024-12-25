Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, “Paris Anlaşmasının en önemli sacayaklarından biri olan şeffaflık raporlamasının uygulanması için Türkiye üzerine düşeni yapmış diğer ülkelere örnek olabilecek şekilde COP29’da iki yıllık şeffaflık raporunu sunan iki ülkeden biri olmuştur” dedi.

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 29. Taraflar Konferansı (COP29) sunumunu ve sonuçları toplantıda değerlendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, COP29 Konferansını işaret ederek, “En önemli karar yeni iklim finansı olmuştur. Bu yeni hedef ile gelişmekte olan ülkelere 2035 yılına kadar gelişmiş ülkelerin kamu kaynaklarından sağlanacak 300 milyar dolar ve diğer tüm aktörlerden yönlendirilmesi öngörülen toplam 1,3 trilyon dolar değerindeki finansman hedefi küresel iklim finansmanı mimarisinde köklü bir değişimi temsil edecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin COP29 Konferansında Birleşmiş Milletlere iki önemli konuyu sunduğunu hatırlatan Varank, “Bunlardan ilki iki yıllık şeffaflık raporudur. Paris Anlaşmasının en önemli sacayaklarından biri olan şeffaflık raporlamasının uygulanması için Türkiye üzerine düşeni yapmış diğer ülkelere örnek olabilecek şekilde COP29’da iki yıllık şeffaflık raporunu sunan iki ülkeden biri olmuştur” diye konuştu.

Varank, konferansta sunulan ikinci sunuma ilişkin ise şunları kaydetti:

“İklim değişikliğiyle mücadele vizyonunu ortaya koyan Türkiye’nin 2053 uzun dönemli iklim değişikliği strateji belgesi olmuştur. Bakan Kurum tarafından düzenlenen basın toplantısında dünya kamuoyuyla paylaşılan belgede 18 sektörde 89 strateji yer almaktadır. Bu belge ile Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için gösterdiği kararlılık bir kez daha ortaya konulmuştur.”