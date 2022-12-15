Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

Adıyaman Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararıyla kısa süre önce Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ’Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik’ çerçevesinde Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğünü kurdu. Yetkililer, çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için Türkiye genelinde yerel yönetimlerde kurulması kararı alınan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün Adıyaman Belediyesi bünyesinde de kurulduğunu dile getirdi. Çevreye verdiği önem ve temiz çevre konusunda hayata geçirdiği projelerle zaten dikkat çeken Adıyaman Belediyesi’nin bu güne kadar farklı müdürlükler bünyesinde gerçekleştirdiği çevre projelerini tek çatı altında toplayacak olan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de hizmete girdi.

Geçtiğimiz yıl Adıyaman Belediyesi adına 80’e yakın okulda temiz çevre konusunda seminerler veren uzman Mehmet Emin Yağımlı, bu yıl İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Eğitim Şefliğinin başına getirildi.