Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü’nün düzenlediği Sürdürülebilirlik Politikası ve İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayında küresel ısınmanın etkilerinin en aza indirilebilmesi ve doğal yaşamın korunması için yapılması gerekenler değerlendirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, öğretim elemanları katılım sağladı.

“İklim değişikliği etkilerini her yerde görüyoruz”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin, koordinatörlüğün amacını; “Üniversite bünyesinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında strateji ve politikalar geliştirmek, bireylere, topluma ve kuruma sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalık oluşturmak, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine yönelik planlama, yürütme ve değerlendirme süreçlerinde danışmanlık yapmak destek vermektir” şeklinde açıkladı. İklim değişikliği etkilerinin; Düzce’de, ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sel ve taşkın afetleri, orman yangınları, aşırı sıcaklar şeklinde ortaya çıktığının altını çizen Doç. Dr. Gültekin, yaşanan bu olumsuzlukların önlenebilmesi için daha etkili çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’in vizyonu ile sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında somut adımlar atmak üzere üniversitenin ilk sürdürülebilirlik politikası belgesinin ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın hazırlanması için çalıştay programının düzenlendiğini açıklayan Gültekin, hazırlanacak taslak metinlerin değerlendirilmesi için İklim Değişikliği Koordinatörlüğü Komisyon Kurulu’na ve ardından Düzce Üniversitesi Senatosu’na sunulacağını ifade etti.

“Kişisel hırslarımızı bir yana bırakmamız gerekiyor”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen ise, artan küresel ısınmaya ve insan nüfusuna dikkat çekti. Sadece ülkemize bakıldığında 1900’lü yılların başında 10 milyon civarında insan yaşarken, günümüzde 85 milyon insanın aynı topraklar üzerinde yaşadığını vurguladı. İnsanların beslenmesi için ihtiyaç duyulan toprakların artmadığı halde nüfusun hızla artması sonucunda beslenme konusunda yetersiz kalındığını söyleyen Taşkesen, insanoğlunun kişisel hırslarından arınarak aşırı tüketime ve israfa dur demesi gerektiğini dile getirdi.

Aşırı tüketimin ve bilinçsiz uygulamaların bumerang gibi gelip insanoğlunu vuracağını ifade eden Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, bilim insanı olarak kendilerine çok iş düştüğünü, bu sorunlara acilen çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra çalıştay katılımcıları; başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yıldız’ın yaptığı “Enerji Grubu”, başkanlığını Doç. Dr. Zehra Bozkurt’un yaptığı “Atık Yönetimi Grubu”, başkanlığını Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikkaya’nın yaptığı “Altyapı ve Ulaşım Grubu”, başkanlığını Doç. Dr. Erol Sözen’in yaptığı “Eğitim Araştırma ve Geliştirme Grubu”, başkanlığını Arş. Gör. Özcan Akın’ın yaptığı “Su Yönetimi Grubu” ve başkanlığını Doç. Dr. Nevin Özer’in yaptığı “Katılım ve Ortak Gelecek Grubu” şeklinde çalışmalarını sürdürdü.

Gün boyu süren çalıştay, yapılan grup çalışmalarının başkanlar eşliğinde katılımcılara sunulması ile son buldu.