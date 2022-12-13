Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Muğla İklim Değişikliği’ çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı. Çalıştay bildirgesi iklim değişikliğinin etkileri; kentler ve toplum, ekolojik sistemler ve orman yangınları, tarım ve turizm olmak üzere dört ana başlık altında ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Muğla İklim Değişikliği’ çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı. Çalıştay bildirgesi iklim değişikliğinin etkileri; kentler ve toplum, ekolojik sistemler ve orman yangınları, tarım ve turizm olmak üzere dört ana başlık altında ele alındı.

Bildirgede, kuraklık, gıda güvencesinin tehdidi, aşırı meteorolojik olaylar, afetler, orman yangınları ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenecek alanların kentler olduğu vurgulandı.

Sera gazı salınımlarının yüzde 80’i kentlerde gerçekleşiyor

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili tespitlerin yapıldığı çalıştayın sonuç raporunda çözüm önerileri de yer aldı. Hazırlanan sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

"İklim değişikliği tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir sorun olmakla birlikte, küresel ısınmanın nedeni olan sera gazlarının kaynağına mikro ölçekte baktığımızda, kentlerde yürütülen insan faaliyetlerinin sera gazı emisyonlarının doğrudan ve dolaylı kaynağı oldukları görülmektedir. Bugün dünyada iklim değişikliğine yol açan küresel sera gazı salınımlarının yüzde 80’inden kentlerin sorumlu olduğu görülmektedir. Küresel ısınmaya yol açan sera gazları büyük ölçüde kentlerde sanayi, konut ve trafikte gösterilen faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Doğal kaynakların yaklaşık yüzde 75’i ve üretilen toplam enerjinin yüzde 73’ü kent merkezlerinde tüketilmektedir. Öte yandan, kentler kuraklık, gıda güvencesinin tehdidi, aşırı meteorolojik olaylar, afetler, orman yangınları ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenecek alanlardır. Bu nedenle kentler iklim değişikliğinde başrole sahip olup, iklim değişikliğinin kent ölçeğinde yerel yönetimler tarafından ele alınıyor ve değerlendiriliyor olması iklim değişikliği ile etkili mücadele açısından büyük önem taşımaktadır. Muğla ve ilçelerinin karşılaşacağı iklim değişikliği kaynaklı bu etkilere karşı direncini artırmak amacıyla etkin ve iklime uyumu dikkate alan bir şehir planlamacılığının benimsenmesi gerekmekte olup, bu çerçevede doğayla dengeli, doğal ve kırsal alanları koruyan bir kentsel büyüme sağlanmalıdır. Kırsal ve tarımsal arazilerin üzerinde kentleşme baskısı oluşturulması ve yeşil alanların korunması, Muğla’yı iklim değişikliğine karşı dayanıklı kılacak önemli önlemlerden bazılarıdır."

İklim değişikliği orman yangınları açısından risk

Çalıştay bildirgesinde iklim değişikliği sonucu önümüzdeki yıllarda orman yangınları açısından Muğla’nın büyük risk altında olduğu vurgulandı. Bildirgede, "İklim değişikliğinin etkilerinin sıklık ve şiddetinin artması sonucu, gelecek yıllarda orman yangınları ilimiz için önemli bir iklim riski olarak karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle, ciddi seviyelerde biyo çeşitlilik ve doğal varlık kaybına yol açan orman yangınlarına karşı yangın olduktan sonra müdahale yerine işbirliği içerisinde ilgili tüm kurumlarca yangınları önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. İlimizde orman yangınlarını önlemek amacıyla, yangın risk haritaları ve eylem planları hazırlanmalı, orman alanlarına yapılacak tesislerde yangın risk değerlendirmesi yapılmalıdır" denildi.

İklim değişikliği çalıştayı sonuç bildirgesinde Muğla’nın doğal varlığı olan ormanların enerji ve maden projeleri için geri dönüşü olmayacak şekilde yok edilmesinin önlenmesinin en az orman yangınları ile mücadele kadar önemli olduğu belirtildi.