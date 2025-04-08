Ege İhracatçılar Birliği, son yıllarda etkisi oldukça artan küresel iklim değişikliğinin kuru meyve ihracatında sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti. Bu kapsamda kuru meyve ihracatçısının sorunların çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı’yla birlikte hareket etmek istendiği belirtildi.

Kuru incir ihracatçısının aflatoksin ve okratoksin sorununun çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan daha yapıcı bir iş birliği beklediği belirtilen açıklamada "Kuru incir ihracatında 2024/25 sezonunda iklim değişikliğinden dolayı aflatoksin ve okratoksin oluşumunun arttığı belirtildi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, "İlk başta ürünlerimiz ihraç pazarlarında imha edilmeye başladı. İspanya, Fransa, İtalya ve Bulgaristan’da bu sorunlarla karşılaştık. Avrupa Birliği ile yaptığımız görüşmeler sonrasında ürünlerimizin imhasını durdurduk ve Türkiye’ye iadesini sağladık. Bu sefer ürünlerimizi yurda sokmakta sorunlar yaşamaya başladık. Sorunları gidermek için toplantı talep ediyoruz" dedi.

Bugün incir ihracatının 70 bin tona, üretim 100, 9 bin tona geldiği belirtilen açıklamada "İklim değişikliği küresel bir sorun. Sorunun çözümü için üretici, tüccar, çengelci, ihracatçı, Tarım ve Orman Bakanlığı birlikte hareket etmeliyiz" denilerek bu sorunların çözümü için ‘İncir çalıştayı’ düzenleneceği belirtildi.