İklim aktivist grubu Just Stop Oil’in kurucusu Roger Hallam gözaltına alındı.

İklim aktivist grubu Just Stop Oil’in kurucusu Roger Hallam gözaltına alındı.

Eylemleriyle adından söz ettiren iklim aktivist grubu Just Stop Oil’in kurucusu Roger Hallam’ın gözaltına alındığı bildirildi. 56 yaşındaki Hallam, dün başkent Londra’da M25 otoyolunu trafiğe kapatmalarının ardından trafiği durma noktasına getirmek ve kamuoyunu rahatsız ederek komplo kurmak suçlarından gözaltına alındı.

Grup dün İngiltere’nin en işlek otoyolunu trafiğe kapatmış, M25 otoyolunun 7 farklı noktasında gerçekleştirilen eylemlerde Londra, Surrey ve Kent’teki birçok kavşakta trafik durmuştu. Yollardaki tabelaya tırmanan göstericiler polis tarafından yaklaşık 1 saat içinde tabelalardan indirilmişti.

İklim eylemlerinde 677 tutuklama

İklim aktivist grubu Just Stop Oil’in Eylül ayından beri yaklaşık 32 eylem düzenlediği kaydedilmiş, İngiltere Metropolitan Polis Teşkilatı 677 kişini tutuklandığını ve 111 kişinin yargılandığını açıklamıştı.

Grup daha önce sanat eserlerine saldırmış, İngiltere’deki kurum binalarını turuncuya boyamış ve Başbakanlık konutunun önünde protestolar gerçekleştirmişti.

İngiltere, petrol ve gaz şirketlerinin Kuzey Denizi’ndeki fosil yakıtları keşfetmesine izin vermek için yeni bir ruhsat kampanyası başlatmıştı. Yaklaşık 900 bölgenin teklif edildiği, Kuzey Denizi Geçiş Otoritesi’nin bölgede petrol ve gaz çıkaracak şirketlere 100’den fazla ruhsat verileceği aktarılmıştı. İklim aktivistleri bu keşiflerin ve ruhsat izinlerinin iptal edilmesini talep ediyor.