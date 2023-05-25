Tepebaşı Belediyesi tarafından iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri programında iklim akademi çalışmaları tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. İklim için bilinçli bir Tepebaşı inşa etmek için başlatılan Tepebaşı İklim Sözcüleri programı da gönüllüler ile birlikte iklim akademi eğitimlerini sürdürüyor. Programa katılan 34 yeni iklim sözcüleri için başlatılan iklim akademi eğitimleri tamamlandı. İklim değişikliği özelinde 17 farklı konuda eğitim alan sözcülere üniversiteden akademisyenler, STK’lardan ve kurumlardan alanında uzman kişiler ile kendi alanlarında bilgi ve becerilerini paylaşmak isteyen eski İklim Sözcüler tarafından eğitimler verildi. Eğitimler her hafta 2 defa Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilirken çeşitli atölye çalışmaları da yapıldı.

Eğitim ve atölyeler gerçekleştirildi.

İklim Sözcülerine, WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye İklim ve Enerji Programı Uzmanı Sırça Sare Göğüş tarafından ‘Küresel Müzakereler ve Ulusal Politikalar’ eğitimi, X Design Factory desteğiyle Özgür Can Akdağ ve Aysu Bekar ile İklim Değişikliği Pankart Atölyesi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Nezih Orhon tarafından ‘İklim İletişim Atölyesi’, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından ‘Tepebaşı Belediyesi İklim Politikası ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ eğitimi, ile ‘Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Perspektifinden İklim Değişikliği’ atölyesi gerçekleştirildi.

Eğitimlerini tamamlayan Tepebaşı İklim Sözcülerine düzenlenecek tören ile Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sertifikaları takdim edilecek.