İzmir’de alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları Süleyman Can’ı sahibi olduğu düğün salonunda öldüren, babasını ise ağır yaralayan ikiz kardeşler Harun ve Hakan İvgin ile ortakları Emre Demirağaç’a yargılandıkları mahkemede haksız tahrik indirimi yapılırken, kanlı baskının da görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir’de alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları Süleyman Can’ı sahibi olduğu düğün salonunda öldüren, babasını ise ağır yaralayan ikiz kardeşler Harun ve Hakan İvgin ile ortakları Emre Demirağaç’a yargılandıkları mahkemede haksız tahrik indirimi yapılırken, kanlı baskının da görüntüleri ortaya çıktı.

2 Kasım 2020’de İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan bir kır düğün salonunda meydana gelen olayda; Süleyman Can (27), ikiz kardeşler Harun ile Hakan İvgin (36) ve Emre Demirağaç (32) ile iddialara göre olaydan birkaç gün önce alacak meselesi nedeniyle tartıştı. Süleyman Can, babası Muzafer Can’la (56) birlikte, olayı konuşmak üzere Harun İvgin, Hakan İvgin ve Emre Demirağaç’ı düğün salonlarına davet etti. 20.45 sıralarında ellerinde silahlar ile söz konusu düğün salonuna gelen Harun İvgin, Hakan İvgin Süleyman Can’a, Emre Demirağaç ise Muzaffer Can’a ateş etti. Silahla vurularak yaralanan Muzaffer Can, yaralanarak yere düştü. Süleyman Can ise İvgin kardeşlerden kaçarken kendini korumak için rastgele ateş etti. Bu sırada İvgin kardeşlerin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan Süleyman Can, yere yığıldı.

Olayın ardından geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşan Harun ve Hakan İvgin ile Emre Demirağaç, olaydan yaklaşık yarım saat sonra kullandıkları silahları gizleyerek Güzelbahçe Polis Merkezine teslim oldu. Süleyman Can ve babası Muzaffer Can ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ise hastaneye kaldırıldı. Süleyman Can, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, baba Muzaffer Can ise yoğun süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Kanlı baskının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda tüm sanıklara haksız tahrik indirimi yaparak Hakan İvgin ve Emre Demirağaç’a toplamda 29’ar yıl, Harun İvgin’e ise toplamda 27 yıl hapis cezası verdi.

Olay 1 dakika 35 saniye sürdü

Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Toplamda 18 saat güvenlik kamerası kaydı incelenirken, bilirkişi raporunda tüm olayın yaklaşık 1 dakika 35 saniye sürede gerçekleştiği ifade edildi.

Sanıkların, olay yerine siyah bir araçla geldiği görülen görüntülerde, düğün salonu çalışanı olan N.D.’nin hızla olay yerinden kaçışı yer alıyor. Görüntülerde, olayda hayatını kaybeden Süleyman Can ise çıkan çatışma sonrası elinde silahla kendini korumaya çalışarak olay yerinden uzaklaştığı ve sanıklar tarafından vurulduktan sonra yere düştüğü anlar yer alıyor. Vurulmasının ardından tekrar ayağa kalkarak sanıklara birkaç el daha ateş eden Süleyman Can, daha sonra yol kenarında bulunan çalıların arasına girerek düşüyor. Görüntülerde, çalıların arasında hareketsiz yatan Süleyman Can’ı gören vatandaşların durup genç adama yardım etmeye çalışması ve olay yerinde polislerin inceleme yaptığı da görülüyor.

“Verilen cezalara itiraz edeceğiz”

Verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini söyleyen Süleyman Can’ın annesi Dilek Can, “Daha ağır ceza almalarını istiyorum. Benim canımdan can aldılar. Ben yaşamıyorum, sadece nefes alıyorum. Avukatlarımız bu cezalara itiraz edecekler. Onlar beni bu dünyada yaktı. Ben artık yaşamıyorum” dedi.

Eşi Muzaffer Can’a da aynı olayda 4 kurşun isabet ettiğini söyleyen Dilek Can, “Öldürmeyen Allah öldürmüyor ama oğlum gitti. Yüreğimi yaktılar, ailemizi mahvettiler. Bizim için hayat bitti” diye konuştu.