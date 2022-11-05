Tokat’ta ilkokul, ortaokul ve lisede eğitiminden sonra tıp fakültesini derece ile kazanan ikizler birlikte önlük giyerek doktorluğa ilk adımlarını attılar.

Tokat’ta ilkokul, ortaokul ve lisede eğitiminden sonra tıp fakültesini derece ile kazanan ikizler birlikte önlük giyerek doktorluğa ilk adımlarını attılar.

Tokat’ta yaşayan Ceyda-Kasım Çağlayan Demirezen çiftinin tek yumurta ikizi kızları Birsu (18) ve Aslınur (18) ilkokul, ortaokul ve liseyi aynı sınıfta okudu. Üniversite sınavını da birlikte kazanan ikiz kız kardeşler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti. Birsu Tıp Fakültesine birincilikle Aslınur ise üçüncü olarak girdi. Ablaları gibi doktor olmak isteyen ikizler törenle önlük giyerek doktorluğa ilk adımlarını attı. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleşen törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş tarafından önlüklükleri giydirilen ikiz kardeşler farklı bir heyecan yaşadı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, törende hekim adaylarına başarılar diledi.

Bugüne kadar hiç ayrılmadılar

Birsu Demirezen, ilkokul, ortaokul, liseyi ikiz kardeşi ile birlikte okuduğunu, üniversiteyi de birlikte kazandıklarını belirterek, "Bugüne kadar hiç ayrılmadık. Üniversiteyi de birlikte okumayı planlıyorduk. Birlikte çalıştık ve kazandık. Üniversitemize birinci olarak girdim. Kardeşimde üçüncü olarak girdi. Mezun olduğumuzda da İnşallah aynı hastanede oluruz. Ben cerrah olmak istiyorum" dedi.

Aslınur Demirezen ise birbirlerini motive ederek başarıyı yakaladıklarını belirterek, "Kardeşimle beraber ders çalıştık. Hep bir birimize yardımcı olduk. Birbirimizi daha üste çektik. Hatalarımızı kapattık. Birbirimizi olumlu yönde yükselterek başarıyı böyle elde ettik. Psikiyatri doktoru olmak istiyorum" diye konuştu.

İkizler ablalarının yolundan ilerliyor

Anne Ceyda Demirezen ikiz kızlarının doktorluğa adım atarken ablaları Yağmur Demirezen ise tıp fakültesinden mezun olup kardiyoloji doktoru olarak görevine başlamasının gururunu yaşadıklarını söyledi. İkiz kızlarının doktorluk mesleğine adım attığını ifade eden Demirezen, "Çok mutluyuz. İnşallah güzel bir şekilde okullarını bitirmelerini temenni ediyoruz. Onları bugüne kadar biz hiçbir zaman ayırmayı düşünmedik. Onlarda düşünmedi, güzel bir başarı elde ettiler" dedi.

Baba Kasım Çağlayan Demirezen ise büyük kızının doktor olmasının ikiz kızlarının da doktorluk mesleğini seçmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "İkiz evlatlarımda ablaları gibi doktor olmak için bu yolda devam ettiler. Amaçları devletimize milletimize yararlı hekim olmak, can kurtarmak. Kızlarımın akademik kariyer yaprak profesör olmalarını istiyorum. Bunun içinde elimden ne geliyorsa yapacağım" ifadelerini kullandı.

Bu ikizleri ise fakülteleri ayırdı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini kazanan bir diğer tek yumurta ikizi kardeşler de görenleri şaşırttı. Tıp Fakültesi öğrencisi Ali Alıcı’nın (21) önlük giyme heyecanına ikiz kardeşi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Murat Alıcı (21) ortak oldu. Üniversite sınavına birlikte çalışarak kazandıklarını belirten Ali Alıcı, ikizi ile aynı okulda eğitimlerine devam etmek istediklerini ve bu isteklerini başardıklarını kaydetti. Murat Alıcı ise ilkokul, ortaokul ve liseyi birlikte aynı sınıfta okuduklarını ama üniversite de farklı bölümleri kazandıklarını söyledi.