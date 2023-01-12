Bartın İl Jandarma Komutanlığı’nda ikiz kardeşler Yunus Emre (21) ve Yusuf Eren Sezgin (21) ile İbrahim (20) ve İsmail Demir (20) 5,5 aydır birlikte vatani görevlerini yapıyor.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı’nda ikiz kardeşler Yunus Emre (21) ve Yusuf Eren Sezgin (21) ile İbrahim (20) ve İsmail Demir (20) 5,5 aydır birlikte vatani görevlerini yapıyor.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı 2 ayrı ikiz kardeşin görevini yaptığı asker ocağı oldu. İkiz kardeşler Yunus Emre ve Yusuf Eren Sezgin ile İbrahim ve İsmail Demir 5,5 aydır vatani görevlerini birlikte yapıyor. İkiz kardeşler, ömür boyunca birlikte oldukları ikizleri ile ayrılmadan askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İkizlerden Yunus Emre Sezgin, “Bartın İl Jandarma Komutanlığında ikizimle birlikte vatani görevimizi yapmaktayız. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Bu üniformayı giymek bana şeref veriyor. Küçüklükten beri hep aynı evin içinde büyümüştük. Okula birlikte gittik hep birlikteydik. Askere de birlikte gelmek bizim için çok gurur verici. Bu üniformayı giymek sağ omzumuzda Türk bayrağını taşımak gerçekten çok onur verici” dedi.

Jandarma er İbrahim Demir de ikiziyle askerlik yapmanın çok güzel duygu olduğunu belirterek, "Burada kardeşimle askerlik yapmak bize mutluluk veriyor. Kardeşimle beraber okuduk ve büyüdük, beraber askerliğe geldik. Kardeşimle aynı yerde askerlik yaptığımızı duyunca çok şaşırıyorlar. Birbirimize çok benzemediğimiz için bizi çok karıştıran da olmuyor" sözlerine yer verdi.

Jandarma er İsmail Demir ise "İkizimle birlikte askere gelmek, gerçekten gurur verici bir şey. Ben böyle bir şey olabileceğini tahmin etmiyordum. Görenler de çok şaşırıyor. Bartın İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapmak ikizimle beraber bize nasip oldu. İkizim ile aynı evde büyüdüm, okula gittim, askerlik de aynı yerde nasip oldu. Gerçekten çok güzel bir şey" dedi.