Diyarbakır’da ikiz olarak dünyaya gelen prematüre 760 gramlık bebekler, ikizlerden birinin ölmesi sonrası diğer kardeşinde de aynı belirtiler görününce Nekrotizan Enterokolit hastalığı teşhisi konularak erken müdahaleyle son anda kurtuldu.

Diyarbakır’da ikiz olarak dünyaya gelen prematüre 760 gramlık bebekler, ikizlerden birinin ölmesi sonrası diğer kardeşinde de aynı belirtiler görününce Nekrotizan Enterokolit hastalığı teşhisi konularak erken müdahaleyle son anda kurtuldu.

Diyarbakır’da yaşayan Açıkgöz çifti, 27 haftalık prematüre olarak 760 gramla doğan ikiz bebeklerinden birinin yoğun bakım sürecinde karın şişkinliği ve kusması sonrası öldü. İkiz kardeşinde de aynı belirtileri fark eden aile, sevklerini isteyerek Çocuk Cerrahisi Uzmanına başvurdu. Yapılan tahliller sonrası bebeklerinde prematüre bebeklerin en önemli bağırsak hastalığı olan tam gelişemeyen bağırsaklar, kan dolaşımındaki değişikliklere ve enfeksiyonlara duyarlı hale gelerek bağırsak dokusu zarar ve delinme oluşturan Nekrotizan Enterokolit hastalığına yakalandığı öğrenildi. Acil bir şekilde ameliyata alınan Defne bebek, yapılan operasyon sonrası ikiz kardeşinin kaderini yaşamaktan son anda kurtarıldı.

“Karınlarında şişme, yeşil safranlı kusma olur”

Defne bebeğin sağlığına kavuşarak doktorlarını ziyarete geldiğini söyleyen Diyarbakır Memorial Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Taner Kamacı, bu tür hastalıkların erken teşhisi önemli olduğunu ve karınlarında şişme, yeşil safranlı kusma olur ve kaka yapmaları durması belirtiler olduğunu kaydetti. Dr. Kamacı, “Hastamız 27 haftalık prematüre ikiz olarak başka bir merkezde dünyaya gelmiş. Bebeklerimizin doğum sonrası yoğun bakım merkezi takiplerinde karınlarında bir şişme olması ve ikizinin de aynı şişmeden kaynaklı kaybetmeleri sonrası aile hastanemize başvurdu. Hastamız Defne Berrayı kabul etmemizle hikayesi başları, yoğun bakıma aldık. Değerlendirdiğimizde karnında şişme ve hassasiyet vardı, barsaklarında problem olduğunu düşünerek film ve muayene sonrası hemen ameliyata aldık. 760 gram iken hastamızı ameliyat yaptık. Çok küçüktü, ince bağırsağında 12 santimlik delinme olduğunu Nekrotizan Enterokolit hastalığı nedeniyle delinmenin olduğunu tespit ettik. Delinen yeri açarak işlemi yaptık, 2 hafta yoğun bakım sonrası ikinci bir ameliyat yaptık. Bağırsaklarını tekrardan birleştirerek karın içerisine aldık” dedi.

Dr.Kamacı, “Bebeğimiz beslenmeye başladı, hastamızı sonrasından taburcu ettik. Hastamız büyümüş ve bizi ziyarete gelmiş onu böyle sağlıklı gördüğümüz için çok mutluyuz. Bu hastalık yeni doğan bebeklerde olan bir hastalık, bebekler doğduktan sonra sebebi tam bilinmeyen bir dolaşım bozukluğu ve kangrene gitme durumu oluyor. Birçok şey suçlanıyor ama kesin olarak neden olduğunu söyleyemiyoruz. Karınlarında şişme, yeşil safranlı kusma olur ve kaka yapmaları durur” ifadelerine bulundu.

“Doğru zamanda doğru yerde”

Yeni Doğan Uzmanı Dr. Mehmet Şah İpek, hastanın doğru zamanda doğru yerde tedavi görmesiyle hayata tutunduğunu vurguladı. Dr. İpek, “Bu bebeğimiz ikinci haftası sonrası ikizinin vefat etmesiyle aile tarafından bizlere transfer edilmesi üzerine gelmiş bir bebek. Geldiği gün genel durumu kötüydü, acilen ameliyata aldık. Ondan sonra zorlu bir süreç oldu. Uzun süre takip ettik, doğru zamanda doğru yerde olduğunu düşündüğüm bir kahramanımız oldu” diye konuştu.

“Bir yandan mutluyuz diğer yandan buruk”

İkiz bebeklerin babaları olan Hasan Açıkgöz, ikizlerinden birini kaybetmenin hüznünü yaşadığını aktararak hayata tutunan kızının doktorlarına teşekkür etti. Açıkgöz, “Kızım ikiz bebek olarak dünyaya geldiler, 27 haftalık iken farklı bir hastanede doğmuşlardı. Kardeşinin karnı şişik ve rahmet etmesinden sonra çocuğumuzun sevkini istedik, Dr. Mehmet Şah İpek ile görüşmemiz sonrası Dr. Taner Kamacı’nın danışmaları sonrası hastaneye sevki gerçekleşti. Getirildiği ilk gün hastamızın acil bir şekilde ameliyata girmesi ve bağırsağında bir sıkıntının oluştuğunu söylediler. Hastamızı ameliyat ettik, kızımı o hastalıktan güzel bir şekilde çıktı. hem mutluluğumuz var hem de kardeşini kaybetme üzüntüsü de var bizde. Kızımız Defne’nin hayatımızda olması bize büyük bir mutluluk kattı” şeklinde konuştu.