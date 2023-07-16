Samsun’da girdikleri denizde 2 çocuğun boğularak hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da hastanede tedavisinin devam ettiği olayla ilgili denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sabah yeniden başladı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde yaşayan Osman Topçu (44), çocukları Elif Nur Topçu (11) ve Oğuzhan Topçu (8) ile ikiz olan yeğenleri Ahmet Altundal (11) ve Sümeyya İncilay Altundal’ı (11) Golf Kulübü arkasına denize götürdü. Osman Topçu ile birlikte denize giren çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren çocukları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgedeki cankurtaranlar da olaya müdahale etti.

Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri Oğuzhan Topçu ve Sümeyya İncilay Altundal’ı sağ olarak kurtardı, Elif Nur Topçu’yu kalbi durmuş halde sahile çıkardı. Ahmet Altundal ise denizde kayboldu. Dalgıç polislerin uzun süre kalp masajı yaptığı Elif Nur Topçu ve Sümeyya İncilay Altundal özel bir hastaneye, Oğuzhan Topçu ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sümeyya İncilay Altundal ve Elif Nur Topçu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Denizde kaybolan 11 yaşındaki Ahmet Altundal için hem deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri dün akşam saatlerine kadar arama çalışması yaptı. Ancak, yapılan aramalar sonuçsuz kaldı. Gece olduğu için arama çalışmalarına ara verildi. Ahmet’i arama çalışmaları aynı bölgede bu sabah saat 07.00’de yeniden başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, hem dalgıçlar ve bot yardımıyla denizde, hem de ekipler tarafından sahildeki kayalıklar kenarından arama çalışmalarına devam ediyor.