Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından yaz sezonu öncesi yıpranan ve zarar gören yollar yeniden düzenleniyor.

Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı belediye ekipleri Altınkum Mahallesi 2. köprü olarak bilinen mevkiden sonra İkizçay Mahallesi’ndeki 1. köprü yolu ile beraber Atatürk Caddesi’ni baştan sona yeniliyor. Doğalgaz başta olmak üzere diğer kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yapmak için kolları sıvayan Edremit Belediyesi ekipleri yağmur suyu hatlarından, üst yapıda ki kaldırım ve parke taş döşeme ve peyzaj düzenlemelerine kadar yollar baştan sona yenileniyor. Özellikle toplu taşıma araçları başta olmak üzere yoğun olarak kullanılan Atatürk Caddesi’nde ki, çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren ekipler, kısa sürede bitirerek hizmete açmayı hedefliyor.