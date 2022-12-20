İkiz kardeşler tarafından yönetilen bahis çetesine İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İkiz kardeşler tarafından yönetilen bahis çetesine İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikiz kardeşler oldukları tespit edilen R.T. ve K.T.’nin yöneticiliğini yaptığı kardeşlerden birisinin bu suç çetesini yönetmek için Makedonya ülkesinde olduğu, şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Öte yandan çeteyi çökertmeye yönelik gerçekleştirilen 2 aylık takip sonucu, finansal hareketler mercek altına alınarak, yapılan takip ve incelemeler neticesinde şüphelilerin; işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesaplar açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri, suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.

37 milyon haksız kazanç, 24 gözaltı

Polis ekipleri, şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıklarını da ortaya çıkardı. İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, , Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya’da şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 331 bin lira, 1 para sayma makinesi, 175 başkalarına ait banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 usb bellek ve 1 içimlik esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks bir otomobile de el konuldu.

Sosyal medya gruplarından para karşılığı kimlik bilgileri satın almışlar

Öte yandan, şebeke üyelerinin Telegram adlı sosyal medya uygulaması üzerinden oluşturdukları gruplarla, para karşılığı vatandaşların kimlik bilgilerini satın aldıkları, bu doğrultuda suçta kullandıkları banka hesaplarını oluşturdukları da öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.