Bursa’da izledikleri Karagöz-Hacivat gölge oyunundan etkilenen 10 yaşındaki ikiz kardeşler eğitim alıp kendi oyununu sergilemeye başladı.

Masal ve Destan Aykut (10) kardeşler, 2 yıl önce izlediği Karagöz-Hacivat filmini çok beğendi. Oyunun perde arkasını merak eden ikiz kardeşler, Karagöz Tasarım Atölyesi’nde gölge oyunu eğitimi almaya başladı. Aldıkları eğitimden sonra oyun yazıp sergilemeye başlayan ikiz hayalilerin Karagöz Müzesi’ndeki Karagöz-Hacivat gösterisi katılımcılar tarafından severek izlenmeye başladı.

Bu sanatı meslek olarak devam ettirmek isteyen ikiz hayalilerin yazdığı gölge oyunları güncel konuları da ele alıyor.

Karagöz Müzesi’ne babalarının getirmesiyle bu sanata başladıklarını belirten Masal Aykut, “Burayı sevince sürekli gelmeye başladık. Burada hayalilerle tanıştık onlardan öğrendik. İlk oyunumuz da Seçkin Güneş bizi hazırladı. Bizim yaklaşık 3 tane ustamız var. Bir tanesi Osman Ezgi, bir tanesi Seçkin Güneş üçüncüsü de Hasan Mert Karataş” dedi.

Masal ve Destan kardeşlerin sahneyi doldurmasının gurur verici olduğunu ifade eden Seçkin Güneş, “Kızlarla benim tanışmam yaklaşık 5 ay önce oldu. Ama kızların daha öncesi vardı. 3 senedir müzeye gelip gidiyorlar. Önce oyunları seyretmeye başladılar. Oyunları seyredince ilgilerini çekti. Karagöz Müzesi’nde bulunan atölye çalışmaları var oraya katılıyorlar. Orada müze müdürümüz Mesut Bey ikizlerin bu sanata gönül verdiklerini keşfetti. Bursa’da etkinlik yapan Hasan Mert Karataş kendilerine destek verdi. Onunla birlikte ufak ufak oyunlar ses provaları yapmaya başladılar. Sonrasında geçtiğimiz yaz sezonunda biz buluştuk. Bir proje yaptık çocuklar karagöz perdesinde diye. Ufak bir hazırlık yaptıktan sonra ilk oyunlarını gerçekleştirdiler. Tiyatronun özünde bu heyecan vardır. Heyecan olmazsa zaten olmaz bu iş yapılmaz. Çocuklarda olduğu kadar bende de heyecan var sanki ben sahneye çıkıyormuşum gibi. Karagöz bizim somut olmayan kültürel mirasımız. Çocukların Bursa’dan olmaları itibariyle bu yaşta bu sanata gönül vermeleri bizi heyecanlandırıyor. Gayet başarılı gidiyorlar birazdan gösterileri başlayacak sahne dolu. Normalde biz sahneleri zor doldururken bu iki kardeşimizin sahneyi doldurması gurur verici” dedi.