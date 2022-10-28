İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde oksijen tüpü patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde oksijen tüpü patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden çift toprağa verildi Dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden çift toprağa verildi

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.