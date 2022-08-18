Adıyaman’da Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde ikinci ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır tarlaları incelendi.

Adıyaman’da Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde ikinci ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır tarlaları incelendi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Ortanca köyü sınırlarında yer alan silajlık mısır ekim alanlarında incelemede bulunuldu. Çayır, mera ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçinin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde destekleme faaliyetleri sürüyor.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından dağıtılan 2. ürün silajlık mısır tohumları ekim alanlarını Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, teknik personel ve üreticiler katıldı.

İl Müdürü Nurettin Kıyas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlimizde Çayır Mera ve Yem Bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçimizin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla uzun yıllardan bu yana Bakanlığımızca destekleme faaliyetleri uygulanmaktadır. Bu çerçevede bölgemizde 2. ürün silajlık mısır denememizde toplam 230 kilo tohumluk dağıtımı yaparak 110 dekarlık 4 alanda çalışma yaptık. Çiftçilere yönelik demonstrasyon çalışmalarımız devam edecektir” dedi.