2022-2023 Akademik yılı İkinci Üniversite online başvuru ve kayıt işlemleri aday öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine 21 Ekim Cuma gününe kadar uzatıldı.

2022-2023 Akademik yılı İkinci Üniversite online başvuru ve kayıt işlemleri aday öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine 21 Ekim Cuma gününe kadar uzatıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız İkinci Üniversite, hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kaydolma imkânı tanıyor. İkinci Üniversite çerçevesinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.

“İkinci Üniversite, 39 ön lisans ve 21 lisans programında sınavsız okuma fırsatı sunuyor”

Açıköğretim Sisteminin uygulamalarına ve İkinci Üniversite olanaklarına değinen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

“Açıköğretim Sistemimiz açık ve uzaktan eğitimin öncü kurumları arasında yer alıyor. Açıköğretim Sistemi küresel ölçekte açık ve uzaktan eğitim süreçlerine yön veren birçok uluslararası birliğin etkin üyesi konumunda. Böylece Üniversitemiz, açık ve uzaktan eğitim alanında uluslararası bilimsel organizasyonlara ev sahipliği yapıyor ve önümüzdeki günler de yapmaya devam edecek. Dijital eğitimin öneminin anlaşıldığı bugünlerde bizler de Anadolu Üniversitesi olarak Açıköğretim’in 40. yılını kutladık. Pandemiyi 40 yıllık bir dijital eğitim deneyimi ile karşıladık ve dijital ders platformumuzu tüm öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bu çerçevede erişim ve zaman başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla öğrenci ve mezunlarımıza ikinci bir diplomaya kavuşmanın yolunu açıyoruz. Üniversite öğrencileri veya mezunları hayalini kurdukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri farklı bir lisans veya ön lisans bölümünü ikinci üniversite bünyesinde okuyabiliyorlar. Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için İkinci Üniversite, 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor.”

İkinci Üniversite’ye kayıt yaptırmak isteyen adayların aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması gerekiyor. İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden ve ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alınabilir.