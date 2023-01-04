Eskişehir’de duyarsız sürücüler tarafından ikinci şeride park edilen araçlar trafik sıkışıklığına neden oluyor.

Eskişehir’de duyarsız sürücüler tarafından ikinci şeride park edilen araçlar trafik sıkışıklığına neden oluyor.

Kent merkezinde özellikle akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığının en büyük sebebi olarak görülen ikinci şeride araç park etme, her geçen gün daha büyük bir sorun haline geliyor. Günün her saatinde duyarsız sürücüler tarafından ana caddelerde ikinci şeride park edilen araçlar, trafiğin tek şeritten ilerlemesine neden oluyor. Tek şeridi Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretli park yeri olarak kapatılan caddeler, ikinci şeridin de duyarsız kişilerce tarafından işgal edilmesiyle araç sürücüleri için çileye dönüşüyor.