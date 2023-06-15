Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2.OSB) Yönetim Kurulu, bölgede yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin arsa tahsisi taleplerini değerlendirmek için toplandı.

2. OSB üçüncü etap alan şantiyesinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına, Vali Okay Memiş başkanlık etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile yönetim kurulundaki kurum temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen toplantıda, yerel ve ulusal çaptaki 236 yatırımcının tahsis talepleri görüşüldü.

Yerel yatırımcıların arsa tahsis taleplerinin öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin ifade edildiği toplantıda, başvuru yoğunluğu sebebiyle; 3. Etap alanının talepleri karşılayacak büyüklükte olmadığı ve yetersiz kaldığına dikkat çekilerek, mutlak suretle alanın genişletilmesi veya ivedilikle yeni OSB alanlarının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

“Arsa tahsisi için 236 yatırımcı başvurdu”

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, “236 yatırımcının arsa tahsisi için başvurması bizi sevindiriyor ve heyecanımızı artırıyor. Yatırımcılarımızın 2. OSB’ye olan ilgisi, şehrimizin sanayileşmesi yolunda, üretiminin, istihdamının ve ihracatının artması için çok büyük bir fırsat Ancak, bu fırsatı değerlendirmemiz için yatırımcılarımızın taleplerinin mutlak suretle karşılanması gerekiyor. Bunun için mevcut 3. Etap alanı genişletmekten veya alternatif bir OSB alanı oluşturmaktan başka çaremiz yok. Önümüzdeki günlerde, siyasilerimizle, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu konudaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıp, bu meseleyi çözüme kavuşturmalıyız” diye konuştu.

Öte yandan, 2. OSB 1.Etap’taki zemin probleminden dolayı mağduriyet yaşayan yatırımcıların 3. Etap alana taşınmasıyla ilgili çalışmaların da ele alındığı toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne ilk etapta gönderilen 75 milyon liralık ödeneğin mağdur yatırımcıların taşınma ve inşaat faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca, bu kapsamdaki ihalelerin Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Haziran’da yapılacağı ve en kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.