Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı motosiklet çalan hırsızların peşine düştü. 3 şüpheli, polisin takibi sonrasında ikinci motosiklet hırsızlığı esnasında yakalandı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı 2 ayrı motosiklet hırsızlığı yapmaya çalışan biri kadın 3 kişiyi polis ve bekçilerin sıkı takibi ve dikkati sonucunda suçüstü yakaladı. Edinilen bilgiye göre, B.G. (20), U.K. (32) ve A.Ö. (19) isimli kişiler gece yarısı Orhangazi şehir merkezinde bir evin önünden motosiklet çaldı. Çalınan motosikletin peşine düşen polis ekipleri ve bekçiler, 3 şüpheliyi bir başka motosikleti çalmaya çalıştıkları esnada kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların daha önceden de hırsızlık ve farklı suçlardan sabıka kayıtları olduğu öğrenildi.