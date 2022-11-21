Mersin Büyükşehir Belediyesince, 3. Çevre Yolunda başlatılan yol yenileme ve düzenleme çalışmaları çerçevesinde 13. Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı kesişimindeki ikinci kanalize kavşak çalışmasının tamamlanarak trafiğe açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından Mersin’deki ulaşım ağını güçlendirmek ve trafik güvenliğini daha da artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ikinci kanalize kavşak çalışması tamamlandı. 13. Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı kesişiminde düzenlenen kavşak çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinde kalite kontrol şefi olarak görev yapan Jeoloji Mühendisi Serkan Beyazıt, okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle başlayan ve kısa sürede sonuçlanan çalışma hakkında yaptığı değerlendirmede, “13. Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı kesişimindeki ikinci kanalize kavşak düzenlememizi tamamlayıp, yolu ulaşıma açtık” dedi.

Yapılan kanalize kavşağın fonksiyonu hakkında da bilgi veren Beyazıt, “Yapılan çalışma, güzergahında giden araçların kanallar yoluyla sola, düz veya sağa girerek ışıksız bir şekilde devam etmelerini sağlıyor. Trafiği rahatlatıp, ulaşıma katkı sağlamak amacıyla yaptığımız bir düzenleme. Şu anki çalışmalarımız, araçların daha rahat, hızlı ve güvenilir bir şekilde yol almasını sağlıyor. Kanalize kavşak çalışmalarımız, 3. Çevre Yolunun devamında da bu şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.