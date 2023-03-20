Eskişehir’de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan yabancı uyruklu Abdulkadir Ahmadı’yı (63) yaraladığı iddia edilen Tolga Daşkıran’ın (20) yargılandığı davada savcı, eylemin meşru savunma çerçevesinde işlendiği kanaatiyle Daşkıran ve 3 arkadaşının ‘nitelikli kasten yaralama’ suçundan beraatını talep etti.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadı hazır bulundu. Abdulkadir Ahmadı’nın eşi müşteki Shahnaz Nazarı da duruşmaya katıldı. Suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuksuz yargılanan H.Ş., A.C.Ö. ile sanıklar Tolga Daşkıran ve Şükrü Tatar duruşmaya katılmadı.

Yabancı uyruklu sanığın 22 yıla kadar hapsi istendi

Dava ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan mahkeme savcısı katılan sanık Abdulkadir Ahmadı’nın, eşi Shahnaz Nazarı’ya karşı ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapsini istedi. Sanık Abdulkadir Ahmadı’nın, kızı Nasım Gol Ahmadı ve suça sürüklenen çocuk H.Ş.’ye karşı ayrı ayrı ‘silahla kasten yaralama’ suçundan toplamda 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

Savcı “meşru müdafaa” dedi

Mütalaada, sanıklar Tolga Daşkıran ve Şükrü Tatar ile suça sürüklenen çocuklar H.Ş. ve A.C.Ö. hakkında isnat edilen ‘hayati tehlikeye sebep olacak şekilde silahla kasten yaralama’ suçunun TCK’nin 25’inci maddesinde yer alan “meşru savunma” çerçevesinde işlendiği gerekçesiyle beraat talep edildi.

Afgan sanığa tahliye

Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Ahmadı’nın tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde yabancı uyruklu Abdulkadir Ahmadı (63) ile eşi Shahnaz Nazarı (48) ve kızı Nasım Gol Ahmadı (33) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A., üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (20) ve arkadaşları kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir Ahmadı’yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran’a yardım etmek için olaya müdahale eden H.Ş. ise bıçakla ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shahnaz Nazarı ve Abdulkadir Ahmadı ile kızları Nasım Gol Ahmadı sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan Tolga Daşkıran ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanan Daşkıran cezaevine gönderildi. Daşkıran, avukatının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheli Abdulkadir Ahmadı ise 6 gün süren tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.