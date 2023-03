Yeni telefonlara yüksek fiyatlar ödemek istemeyen bazı vatandaşlar ikinci el telefonları tercih ediyor, telefoncular ise bazı detaylara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sıfır telefonların pahalı olması sebebiyle ikinci el telefon almaya yönelen vatandaşlar için Eskişehirli telefoncu bazı tavsiyelerde bulundu. İkinci el telefon ticaretinde dikkat edilmesi gereken detaylar olduğunu söyleyen telefoncular, kutusuz ve faturasız cihazlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Telefonların IMEI numarasına E-Devlet üzerinden bakılması gerektiğini ifade eden telefoncu, cihazın Türkiye kayıtlı olması gerektiğini belirtti. Vatandaşların alacakları telefonun fiziksel bir hasarı olup olmadığına bakmasının önemli olduğunu vurgulayan telefoncu, ikinci el telefonların ekonomik anlamda kolaylık sağladığını söyledi.

"Cihazın yurt dışına mı yoksa Türkiye’ye mi kayıtlı olup olmadığına bakmanız lazım"

Eskişehir’de telefonculuk yapan Ahmet Tunç, ikinci el telefon alırken kutusunun ve faturasının olmasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Vatandaşların yurt dışı kayıtlı telefon dikkat etmesi ve IMEİ numarasına E-Devletten bakması gerektiğini belirten Tunç, "İkinci el telefon alırken cihazın kasasına bakmak gerekir, kutusunun ve faturasının olup olmadığına dikkat edilmeli. Son zamanlarda telefonlarda bir yurt dışı muhabbeti var, içinizin rahat etmesini istiyorsanız cihazın IMEİ numarasına E-Devletten bakabilirsiniz. Cihazın yurt dışına mı yoksa Türkiye’ye mi kayıtlı olup olmadığına bakmanız lazım, Türkiye’ye kayıtlı olması gerekiyor. Biz zaten çok eski telefonları satın almıyoruz, 2016-2017 serilerine bakmıyoruz bile ama 2018’den sonrasına kutu ve fatura mecburen soruyoruz. Böylesi bizim için daha avantajlı oluyor, kutu ve faturası olan telefonları daha yüksek fiyattan alıyoruz" dedi.

"Bunlar elektronik eşya, bazen ne olacağı belli olmuyor"

İkinci el telefon ticareti yapan Tunç, müşteriyle sıkıntı yaşamamak için herkesle alışveriş yapmadıklarını ve her telefonu almadıklarını söyledi. Zaman zaman sıfır telefonlarda da sıkıntı yaşanabildiğini ve böyle durumlarda vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Tunç şöyle konuştu:

"Herkesten telefon almıyoruz. Esnaf olduğumuz için ister istemez insan sarrafı olduk artık, insanların yüzünden o telefonu neden satacaklarını anlayabiliyoruz. İçeriye girdiği zaman herkes kendini belli ediyor zaten. Ama bunlar elektronik eşya, bazen ne olacağı belli olmuyor. Müşteriye sıfır telefon veriyoruz, 2 gün sonra telefon kendiliğinden kapanıyor ve bir daha açılmadı diye geri geliyor. Böyle bir durumda biz cihazı teknik servise gönderiyoruz ve ilgilenmeye çalışıyoruz. Cihaz geldiği zaman sahibiyle iletişime geçiyoruz, telefonu teslim alabileceğini söylüyoruz. Onlara bir servis formu veriyoruz, onunla birlikte geldikleri zaman cihazlarını bizden teslim alabiliyorlar.

"Tabii ki sıfır telefonlar daha iyi ama ikinci el telefonlar ekonomik olarak bir avantaj"

İkinci el telefonlarda vatandaşlara 15 gün garanti verdiklerini söyleyen Tunç, vatandaşın cihazda sıkıntı olup olmadığını test etmesi için bunu yaptıklarını ve bir telefonun 2 gün içerisinde arızasını belli edeceğine dikkat çekti. Müşterilerle sıkıntı yaşamamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen telefoncu Ahmet Tunç, "İkinci el telefonlarda kırılma ve suya düşme gibi fiziksel sorunlar hariç 15 gün garanti veriyoruz. Herhangi bir sorun sıkıntı olduğu zaman vatandaşlar cihazlarını geri getirebiliyorlar. Tamir ettirebiliyorsak ettiriyoruz, ettiremiyorsak aynı fiyatta başka bir cihazla değişim sağlıyoruz. Zaten bir elektronik cihaz kendini en fazla 2 gün içerisinde belli ediyor. Biz cihaz alacağımız zaman mekanik olarak, yazılım olarak cihazları iyice kontrol ediyoruz zaten. Vereceğimiz, satacağımız müşteriler sorun yaşamasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Hattımızı takıyoruz, arama yapıyoruz, cihazın ekranı değiş mi, değişmemiş mi, orijinal mi, yan sanayi mi, işlem görmüş mü, görmemiş diye hepsine bakıyoruz. Her insandan telefon almayız, her telefonu da almayız. İkinci el telefonlar ekonomik anlamda büyük avantaj. 5 bin liralık telefonu 2 bin 500 liraya alabilmek gibi bir imkânınız oluyor. Tabii ki sıfır telefonlar daha iyi ama ikinci el telefonlar ekonomik olarak bir avantaj. Bir insanın içi rahat olursa belki o telefonu 5-10 yıl kullanır ama içinde bir kuşku kalırsa o telefonu pek kullanamaz" şeklinde konuştu.