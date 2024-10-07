Hatay’da 650 bin TL bedelle ikinci el protez bacak satılarak dolandırılan depremzede Senem Ece Mazı’ya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sahip çıktı. Şahin, mağdur edilen depremzedenin yeni protezini üstleneceklerini ve her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay’ın İskenderun ilçesinde yakalanan Senem Ece Mazı, eşi Doğan Mazı (41), kızı Derin Mazı (5) ve kayınvalidesi Naz Mazı’yı (72) birlikte yaşadıkları evin enkazında kaybetti. Aynı binanın enkazından kendisi de 7 saat sonra kurtarılan Mazı’nın sağ ayağı ampüte edildi ve sağ kolunu ise kullanamaz hale geldi.

650 bin TL’ye protez bacak aldı, ikinci el olduğunu öğrenince şok yaşadı

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Senem Ece’nin ampute edilen bacağının yerine hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 650 bin TL’ye protez bacak takıldı. Hastanede tanıştığı ve kendilerini medikal şirketi personeli olarak tanıtan şahıslardan 650 bin TL bedelle aldığı protez bacakla ilgili gerçek ise protezin zarar görmesi ve tamire gönderilmesi sonrası ortaya çıktı. Mazı, ikinci el protezin kendisine sıfır fiyatına satıldığını medikal şirketi yetkililerinden öğrendi.

Dolandırılan depremzede Senem Ece’ye Fatma Şahin’den destek

Asrın felaketinin ardından yaşadığı acılara rağmen hayata tutunmaya çalışan Senem Ece Mazı, protez bacak dolandırıcılığıyla yeni bir şok daha yaşadı. Mazı’nın mağduriyetini ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kamuoyuna duyurdu. Yaşanan dolandırıcılık olayının duyulmasının ardından Mazı’ya en büyük destek ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den geldi.

"Merkezimize başvurursa, yeni protezinin yapımını biz üstlenmek isteriz"

Olayı öğrenir öğrenmez sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ve yeni protez yapımını üstleneceklerini belirten Fatma Şahin, "Kurduğumuz Ortez Protez Merkezi şu ana kadar 500 insanımızı ayağa kaldırdı ve depremzede kardeşlerimize de ücretsiz olarak hizmet veriyor. Senem Hanım’a buradan seslenmek ve ulaşmak isterim. Eğer merkezimize başvurursa, yeni protezinin yapımını biz üstlenmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Senem’den Fatma Şahin’e teşekkür

Başkan Fatma Şahin, destek söylemini TGRT Haber’de Yasemin Bozkurt’un sunumuyla yayınlanan ’Bilmedikleriniz’ programına telefon bağlantısı yaparak da yineledi. Şahin, Senem Ece Mazı’nın tedavisine istediği zaman başlayabileceklerini ve en kısa sürede yeni protezine kavuşacağını da belirtti. Aynı yayına bağlanan mağdur depremzede Senem Ece Mazı da destek ve ilgisi için Fatma Şahin’e teşekkür ederek en kısa zamanda tedavi için Gaziantep’e gideceğini söyledi.