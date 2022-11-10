İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Oto galericiler taşıt alacakların krediye erişimde güçlük yaşadıklarını söyleyerek bundan ötürü araç satışlarının sınırlı kaldığını belirtti.

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Oto galericiler taşıt alacakların krediye erişimde güçlük yaşadıklarını söyleyerek bundan ötürü araç satışlarının sınırlı kaldığını belirtti.

İkinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş durdu ama ikinci el otomobil pazarlarında durgunluk devam ediyor. İstanbul’da otomobil pazarında oto galericiler taşıt kredilerine ulaşmakta zorluk yaşandığını ifade etti. Otomobil fiyatlarındaki artışın durması nedeniyle al-sat yapanların piyasadan çekildiğini ifade eden galericiler bunun piyasaya olumlu etkisi olacağını belirtti.

"Taşıt kredilere ulaşımda zorluk yaşanıyor"

Taşıt kredisine ulaşmanın zorlaştığını ve bu durumun piyasalara durgunluk olarak yansıdığını ifade eden oto galerici Yılmaz Kebapçı, ‘’Taşıt kredilere ulaşımda zorluk yaşanıyor. Kredilere ulaşımda zorluk piyasalara durgunluk olarak yansıyor. Parası olanlar orta sınıf bir araç alabiliyor. Yüksek model araçlarda krediler daha fazla sınırlanıyor. Bu nedenle talepte düşüyor’’ dedi.

"Fiyat artışı durdu, al-sat yapanlar piyasadan çekildi"

İkinci el otomobil fiyatlarında artış yaşanmadığını ifade eden Kebapçı, "Geçtiğimiz aylarda sıfır otomobillerde her ay yaklaşık yüzde 10 civarı artışlara şahit olmuştuk. Bu fiyat artışları yüzde 1’lere kadar düştü. Eskiden al-sat yapanların sattığı araçlar, piyasalarda hareketlilik oluşturmuş gibi görünürdü. Fiyat artışlarının düşmesiyle al-sat yapanlar piyasadan çekildi. Ayda 10-15 araç satan galericiler şuan 4-5 araç satıyor, bu alıcılar gerçek biniciler" diye konuştu.

"Bayilerin yıl sonu kampanyaları fiyatlara düşüş olarak yansıyabilir"

Bayilerin yıl sonu kampanyalarının piyasalara olumlu yansıyacağını da ekleyen Kebapçı, "Vatandaşlar genel olarak yaza doğru araç alıyor. Sene sonu bayilerin kampanyaları ile bir hareketlilik daha yaşanıyor. Bu sene de Aralık ayında firmaların kampanyaları ile bir hareketlilik oluşmasını bekliyoruz. Bayilerde araç temininde sıkıntı olmaz ise fiyatlarda düşüş de görülebilir" şeklinde konuştu.

MTV’de indirim beklentisi

Motorlu Taşıtlar Vergisindeki (MTV) artış ile ilgili de konuşan Kebapçı, "2023 yılı için motorlu taşıtlar vergisindeki artış yüzde 122,93 olarak belirlendi. Yakıt masrafları ve giderler son dönemde çok arttı. Cumhurbaşkanımızın yüzde 122,93 oranındaki artışı düşürme yetkisi bulunuyor. Bu rakamın düşürülmesini umuyoruz" dedi.