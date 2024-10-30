Malatya’da, durgunluk yaşanan ikinci el araç piyasasının yüzde 20’lere varan fiyat düşüşüyle birlikte hareketlenmesi beklenirken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğu belirtti.

Malatya’da ikinci el araç piyasasında yüzde 20’lere varan fiyat düşüşüne rağmen satışların beklenen düzeyde olmadığını aktaran galericiler yılın son iki ayı için umutlu. Yüksek faiz oranlarının sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çeken esnaf, fiyatlarda ortalama 200 bin TL düşüş yaşandığını kaydederek araç almanın tam zamanı olduğu söyledi.

Sektörde belirli aralıklarla yaşanan dalgalanmaların piyasalara olumsuz yansıdığını aktaran Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, yüksek faizlerin satışları olumsuz etkilediğini ifade etti.