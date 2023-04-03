Eskişehir’de fotoğraf makinelerine ve video kameralarına yönelik teknik servis hizmeti veren esnaf Osman Kozan, ikinci el fotoğraf makinesi ve video kamerası almayı düşünen vatandaşları dikkat etmeleri gereken konularda uyardı.

Daha ekonomik olması sebebiyle sıfır yerine ikinci el makinelere yönelen kişilerin, alacakları cihazın ne kadar kullanıldığına bakması gerektiğine dikkat çeken esnaf, kozmetik anlamda bir inceleme yapılmasının yeterli olmadığını belirtti. Bu tarz makineleri alacak vatandaşların mutlaka anlayan birisinden destek alması gerektiğini vurgulayan işletme sahibi, orijinal aksesuarlarının değiştirilmemiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İnternet üzerinden güvene dayalı şekilde yapılan alışverişlerin kullanıcılar için risk oluşturduğunu dile getiren teknik servis, pek çok vatandaşın bu konuda mağdur olduğun şahitlik ettiklerini söyledi.

“Bu cihazları profesyonel birisine danışmadan almak kullanıcılar için büyük bir risk oluştur”

Eskişehir’de teknik servis hizmeti veren Osman Kozan, ikinci el cihaz alacak vatandaşları makinelerin ne kadar kullanıldığına bakmaları konusunda uyardı. Uzman kişilerden veya teknik servislerden yardım alınmadan ikinci el makine alınmasının riskli olduğunu ifade eden Kozan, “İkinci el fotoğraf makinesi ve video kamerası alırken en önemli konu ne kadar ve nasıl kullanıldığıdır. Fotoğraf makinelerinin kaç adet fotoğraf çektiği çok önemlidir, biz buna shutter sayısı deriz. Profesyonel fotoğraf makinelerinde 50 bin kullanımdan fazlası çok fazla satılmaz çünkü shutter sayısı yükseldikçe cihazların performansı düşer ve bozulma ihtimali artar. Dolayısıyla 5 bin ile 15 bin shutter arasındaki makinalar alınması vatandaşların menfaatine olur. İkinci bir konu ise cihazların tamir edilip edilmediğidir. Eğer cihaz uzman kişiler tarafından tamir edilmediyse problem çıkartma ve çekim kalitelerinde düşüş yaşanma ihtimali çok yüksektir. Video kameralarında ise çekim saatine bakılır. Vatandaşlar kullanılmış bir cihaz almak isterlerse bunların kontrolünü teknik servislerde yaptırabilirler. İkinci el cihaz da olsa orijinal pil ve orijinal şarj cihazlarının olmasına çok dikkat edilmeli. Yan sanayi eklentiler maalesef cihazların beklenen performansını gösterememesine neden olabilir. Vatandaşlar ikinci el fotoğraf makinesi veya video kamerası alırken mutlaka anlayan birilerinden destek alınmalı. Bu şekilde mağdur olan çok kişi biliyoruz. Ancak artık iş işten geçmiş, alan almış ve satan satmış oluyor. İnternet alışverişleri ise karşılıklı güvene dayalı olan bir konu. Ancak maalesef ki art niyetli insanların eline düşerseniz size bozuk cihazları satma ihtimalleri çok yüksek. İşin özü, bu cihazları profesyonel birisine danışmadan almak kullanıcılar için büyük bir risk oluşturur” dedi.