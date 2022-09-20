Sıfır ev eşyalarının pahalı olması, ikinci el eşya satan esnafın yüzünü güldürdü.

Sıfır ev eşyalarının pahalı olması, ikinci el eşya satan esnafın yüzünü güldürdü.

Pandemi döneminde okulların kapanmasıyla uzun bir süre iş yapamayan ikinci el eşya satan esnafın yüzü bu günlerde gülmeye başladı. Yaz sezonun çıkışı, okulların açılmasıyla birlikte yeni ev kuracak öğrenciler ikinci el eşya satan esnafın yolunu tuttu. Öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da sıfır eşyaların pahalı olmasından dolayı ikinci el eşyaya yönelince, esnaf sıkıntılı geçen birkaç yılın ardından ikinci baharını yaşamaya başladı.

“2. el eşya ile 15 bin TL’ye, sıfır eşya ile en az 70 bin TL’ye ev donatılır”

1+1 bir dairede bile sıfır eşya ile ikinci el eşya fiyatları arasında uçurum olduğunun altını çizen esnaf Soner Fazlı, “Allah’a şükür son zamanlarda işlerimizde bayağı bir artış var. Sıfır eşyalar pahalı olduğundan dolayı ikinci el eşyalara rağbet var. Öğrenciler de yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladı. Vatandaşlar tüm ev eşyalarını talep ediyor. İkinci el buzdolabı 3 bin TL’den başlıyor, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bin TL’den başlıyor. Oturma grupları ve çekyatlar da 1500 TL’den başlıyor. 1+1 dairenin tamamını ikinci el eşya ile 15 bin TL’ye donatabilirsiniz. Bunu sıfır eşya ile kurmaya kalksan 70 bin TL’nin üzerinde tutar” dedi.

“Sıfır eşyalar pahalı olunca işlerimiz arttı”

İkinci el eşya fiyatlarının sıfır eşyalara göre oldukça ucuz olmasının işlerini kolaylaştırdığını belirten esnaf Muhammet Bilgin ise “Sıfır eşyaların pahalı olması, ikinci el eşya satan esnafa yaradı. Öğrenciler de ikinci el eşyaya rağbet gösteriyor. Bu nedenle şu dönemde işlerimiz normalin üstünde iyi gidiyor. Sıfır bir yatak odası takımı 30 bin TL’den başlarken, bizde 10 bin TL’ye satılıyor. Öğrenciler ikinci el ile evine 10-15 bin TL’ye tamamlayabiliyor. Biz de durumu kötü olanlara daha çok yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.