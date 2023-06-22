Antalya’da internet üzerinden satış yapılan ikinci el e-ticaret platformlarında satılık araba parçaları ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda internet üzerinden satılık araba ilanı verip vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle E.C., Y.C. ve İ.C.’nin, ATM cihazlarından para çektikleri tespit edilip gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında yapılan incelemede; E.C.’nin 54 adet, İ.C.’nin 10 adet, Y.C.’nin ise 3 adet “nitelikli dolandırıcılık” suçundan aranması olduğu tespit edildi. Yakalanan 3 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2 şüpheli tutuklandı.