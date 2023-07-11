İkinci el araç piyasasının son dönemlerde durma noktasına geldiğini belirten araç alım satım danışmanı Furkan Subaşı, alınacak tedbirlerle fiyatların düşeceğini söyledi.

Son dönemlerde neredeyse sıfır fiyatını geçen ikinci el araç alım satımları durma noktasına geldi. Alınan tedbirlerle fiyatların durduğunu ve önümüzdeki dönemde düşüş eğilimine gireceğini aktaran Subaşı, ’’İkinci el araçlarda piyasa öyle bir hale geldi ki isteyen istediği fiyatı yazmaya başladı. Bu durumda vatandaşların mağduriyetini her geçen gün arttırdı. Hükümetimizin aldığı kararların hayata geçirilmesi ile fırsatçıların eli kolu bağlandı. Son olarak ikinci el fiyatın sıfır fiyatı geçemeyeceği bilgisi ile piyasada beklentiyi yükseltti. Şu anda ikinci el araç piyasasında bir durgunluk hakim. Bu durgunluğun ardından biz fiyatlarda ciddi oranlarda düşüş bekliyoruz. Alınacak kararların hayata geçirilmesi ile birlikte araç ihtiyacı olan vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak’’ dedi.