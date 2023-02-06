Adana ve çevresinde hissedilen şiddetli ikinci deprem büyük panik oluşturdu.

Adana ve çevresinde hissedilen şiddetli ikinci deprem büyük panik oluşturdu.

Kahramanmaraş’ta Saat: 13.24’te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem Adana’yı da etkiledi. Adana’nın genelinde kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar da paniğe neden oldu. Bir çok binanın yine hasar aldığı depremin ardından vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

Sabaha karşı yaşanan kuvvetli depremin aynısı bir kez daha yaşadıklarını aktaran vatandaşlardan Müslüm Kaya, büyük panik yaşadıklarını söyledi.