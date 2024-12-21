Niğde’de sahnelenen “İkinci Caddenin Mahkumu” adlı tiyatro oyunu tiyatroseverlerden tam not aldı.

İzmir Devlet Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen oyuna Niğdeli sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Neil Simon’un yazdığı, Cemil Büyükutku’nun çevirdiği ve Y. Evren Serter’in yönettiği tiyatro oyunu katılımcılar tarafından beğenildi. İzleyiciler, tipik bir Amerikan orta sınıf ailesi olan Mel ve Edna’nın trajikomik öyküsünün anlatıldığı, Amerikan buhranının ortaya çıktığı yıllarda geçen oyunda karakterlerin İkinci Cadde’deki evlerinde birer mahkuma dönüşmelerine tanıklık etti.

Sahnelenen oyunda yaşamı kolaylaştırmak üzere geliştirilen kimi teknolojilerin zaman zaman hayatı nasıl da zorlaştırdığının da altı çizildi.