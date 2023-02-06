Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem Sinop’ta da hissedildi. Binalardaki vatandaşlar ve sınıflardaki öğrenciler sokağa döküldü. Panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem Sinop’ta da hissedildi. Binalardaki vatandaşlar ve sınıflardaki öğrenciler sokağa döküldü. Panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Saat 13.24’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Sinop’ta da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa dökülürken şehir merkezindeki okullarda öğrenciler derslerini yarıda keserek okul bahçesine çıkarıldı. Sinop Şehir Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaşadığı panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Sinop Şehir Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emre Arslan, “Saat 13.20 sularıydı. Sıramda tek başıma oturuyordum. Bir anda ampul sallanmaya başladı. Başım dönmeye başladı. Hocalarımız gelip hepimizi dışarı çıkarmaya çalıştı. Biz de dışarı çıktık. Çok korktuk.” ifadelerine yer verdi.

Sinop Şehir Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Erdoğmuş, “Deprem 13.20 sularında oldu. İlk başta başım dönüyor gibi hissettim. Sonra arkadaşlarıma söyledi. Onlar da aynı durumu yaşayınca camdan baktık. Herkesin dışarı koştuğunu görünce deprem olduğunu anladık. Sonra hemen dışarıya çıktık.” diye konuştu. Sinop Şehir Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayça Öztürk; “Açıkçası tecrübemiz olmadığı için bir anda başımız döndü sandık. Sonra herkesin dışarı çıktığını gördük. Biz de hemen telaşla çıkmaya çalıştık.” dedi.