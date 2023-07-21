Bayburt Belediyesi organizasyonuyla bu yıl 27’ncisi düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin dördüncü gün konserlerinde İkilem Grubu sahne performansı ve seslendirdikleri şarkılarla dinleyenleri mest etti.

Etkinlikte ilk olarak ANGORA Halk Oyunları Grubu ve Giresun Belediyesi Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Giresun ve Ankara halk oyunlarının en güzel örneklerini sergileyen folklor ekipleri büyük alkış aldı. Halk oyunlarından sonra sahne sırası Bayburtlu sanatçılar Muhsin Bayburtlu, Sehlan Burak ve Sincanlı Filiz’e geldi. Muhsin Bayburtlu, Sehlan Burak ve Sincanlı Filiz seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve şarkılarla geceye renk kattılar.

Daha sonra sahneye çıkan ve alternatif pop müziğinin sevilen gruplarından İkilem birbirinden güzel şarkılarla Bayburt’u adeta salladı. En güzel parçaları Bayburtlular için seslendiren İkilem’in söylediği tüm şarkılara, dinleyenler hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Naci Ahıskalıoğlu’nun sunduğu, Bayburtluların eğlenceye doyduğu ve temponun bir an olsun bile düşmediği gece, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin grubun solistleri Serhat Karan ve Uğur Ateş’e plaket ve çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

Plaket takdimi sonrası konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, “Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar Belediye Başkanımız sizlerden gelen istekleri şimdiye kadar hiç geri çevirmedi. Siz istediniz İkilem Grubu’nu getirdi. İyi ki geldiniz hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Konser etkinliğine, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, kurum müdürleri, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, il dışı Bayburt derneklerinin başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.