Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde yapılan Cafer Kotan Parkı’nda yer alan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde Kütüphane ve Kitap Kafe hizmete açıldı. Başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği kütüphane açılır açılmaz ilgi odağı oldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde yapılan Cafer Kotan Parkı’nda yer alan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde Kütüphane ve Kitap Kafe hizmete açıldı. Başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği kütüphane açılır açılmaz ilgi odağı oldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanarak hizmete açılan Cafer Kotan Parkı’nda bulunan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi, Taziye Evi ve Anne Baba Çocuk Eğitim Merkezi’nin ardından Kütüphane ve Kitap Kafe’ye de ev sahipliği yapmaya başladı. Birinci katında Anne Baba Çocuk Merkezi’nin, ikinci katında Taziye Evi’nin bulunduğu binanın son katında açılan Kütüphane ve Kitap Kafe, hafta içi 08.30 ile 17.30 saatleri arasında her yaştan Kuşadalı’ya hizmet veriyor.

Kütüphane, üye olarak ödünç kitap alma olanağı sunduğu gibi kitap okumak ve ders çalışmak için de uygun ortamı ile dikkat çekiyor. 3 bini ilk ve ortaokul öğrencileri, bini ise yetişkinler için olmak üzere 4 bin kitaba sahip olan Kütüphane’de 8 adet de internet erişimli bilgisayar bulunuyor. Öğrenciler bu bilgisayarlar aracılığıyla ders ve ödevleri ile ilgili araştırmalarını rahatlıkla yapabiliyor.