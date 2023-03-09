Covid aşısı konusunda iki farklı görüşe sahip Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar ile Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önemli açıklamalarda bulundu.

Gündemden düşmeyen aşı tartışmalarıyla ilgili Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aşının koruyuculuğu fikrini ilk günden beri savunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşının Covid’den koruduğunu savunduğu için ölüm tehdidi aldığını açıklayarak, “Almanya hükümetinin aşı olanlara tazminat ödediği haberi kesinlikle yalan bir haber. Bir defa neden kalp krizleri arttı, hatta felç vakaları, damar tıkanıkları arttı, bunun nedeni aşı değil tam tersine hastalığın kendisidir.” Bu aşılarla ilgili henüz aşıya atfedilecek bir kanser vakası yok, aşıya atfedilecek bir kalp krizi yok ve aşıya atfedilecek bir felç yok. Bu tarz gelen bütün haberlerin kaynağı bu aşı karşıtlarının internette ya da dergi olarak bastıkları ve ciddi paralar kazandıkları bazı kaynaklardan geliyor bu haber. Bakın bunları söylediğiniz zaman bu insanlar bu haberleri yayan insanlar beni ölümle tehdit ettiler. Koruma isteyip istemediğim soruldu ve istemediğimi söyledim. Gidip savcılığa suç duyurusunda bulunuyorlar, İnsanlara gidip aşı olun diyormuşum. Olduğumuz pandemi aşıları bizi çok yüksek oranda ölümden kurtardı o aşılar olmasaydı ölüm sayıları 5-6 kat daha fazla olurdu” ifadelerini kullandı.

Bir diğer isim Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar ise Ceylan’dan çok daha farklı bir fikirdeydi. Aşının koruyucu olmadığını ve defalarca yaptırmanın hiçbir yararının olmadığını söyleyerek, “Bilmediğiniz bir virüs çıkmış bir yerden, nerede ne kaldığı bilinmiyor. Herkes duyduğunu söylüyor. Bu aşı şu an için bize ne yaptı kısmının aslında ötesindeyiz. Bir şey yaptı mı, başlangıçta yapmadığını söyleyemiyorum ama şu an ne yaptı derseniz bunu beş yüz şekilde açıklayabilirim” dedi.

Dizdar, “Kalp krizlerinin bir artışa neden olduğu daha doğrusu genç yaş kalp krizlerini kabul ettiler. Bunun yani virüsün yapısı şu insanda çok yaygın bulunan bir molekülü hedefliyor sizin yaptığınız aşı da bunu hedefliyor. Bu hedef aynı zamanda sizin ayağınıza sıkmanız demek. Dolayısıyla siz bunu iki kere yaptırdığınız, ben de oldum ama bunu dört, altı, sekiz kere yaptırırsanız olmaz. Bir aşı eğer bir yıl koruyamıyorsa o aşının numarası yoktur” İfadelerini kullandı.