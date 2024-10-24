Türk Halk Müziği’nin iki kıymetli ismi, türkü ustaları Muharrem Akkuş ve Mehmet Çalmaşur, “İki Usta Bir Yöre: Erzurum Türküleri” konserinde bir araya geliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, “Erzurum’un eşsiz kültürünü, derin köklerinden kopmadan geleceğe taşımaya devam ediyoruz. 25 Ekim Cuma günü saat:19.00’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’mizde gerçekleşecek olan “İki Usta Bir Yöre: Erzurum Türküleri” konser programıyla şehrimizin değerli türkü ustaları Muharrem Akkuş ve Mehmet Çalmaşur’u ağırlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu özel etkinliğe katılımınızla kültürümüzü birlikte yaşatmaya, birlik ve beraberliğimizi türkülerle pekiştirmeye davetlisiniz. Birlikte türküler söyleyelim, Erzurum’un ezgilerini gönüllerimize nakşedelim.” denildi.