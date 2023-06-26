Ardahan’ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 tır çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çıldır ilçe merkezine girişinde meydana gelen trafik kazasında Ertuğrul Bıyık yönetimindeki 27 ANN 665 plakalı tır, Çıldır’a seyir halindeyken karşı istikametten gelen Bulgaristan plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada tır kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan iki sürücü de olay yerine gelen 112 ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası tırda bulunan temizlik malzemeleri yola savruldu. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrası yeniden açıldı.