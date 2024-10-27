Vodafone Grubu ve Google, Avrupa ve Afrika’da kullanılan bulut ve siber güvenlik hizmetleri ile cihazları kapsayan ve değeri 1 milyar doları aşan 10 yıllık anlaşmayla mevcut stratejik iş ortaklıklarını güçlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın lider telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone Grubu ve Google, Google Cloud ve Google Gemini modelleriyle desteklenen yeni hizmetleri, cihazları ve TV deneyimlerini Avrupa ve Afrika’daki milyonlarca Vodafone müşterisine sunmak üzere, mevcut iş ortaklıklarını stratejik bir kararla 10 yıllık daha uzattıklarını belirtti.

Vodafone’un 15 ülkedeki müşterilerinin yanı sıra dünya çapında 45 pazardaki iş ortaklarına, depolama, güvenlik ve yapay zekâ desteği sunacak anlaşma kapsamında, Google, işgücü verimliliğini artırmak için Vodafone’un sabit ve mobil bağlantı hizmetlerini kullanacak.

Anlaşmaya göre Vodafone, Avrupa’daki hızlı 5G ağı üzerinden Google’ın yapay zekâ destekli Pixel cihazlarına daha fazla erişilmesini sağlayacak ve Android ekosistemini desteklemeye devam edecek.

Cihazlarında Google Cloud’un üretken yapay zekasını kullanan Vodafone TV, geliştirilmiş içerik arama ve öneriler sunma işlemlerini daha da kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici hale getirmeyi hedefliyor.

Ayrıca, gelecekte Google Ad Manager ile reklamcılık deneyimleri sunulması da planlanıyor.

Tüketicilerin yapay zekâ ve bulut tabanlı uygulamalar da dahil olmak üzere en yeni donanım ve dijital teknolojilerden yararlanmasını desteklemek, Vodafone ve Google iş birliğinin temel odak noktalarından birini oluşturuyor. Bu sayede Vodafone ve Google hem mağazalarda hem de online olarak sunulan ve yapay zekâ desteğiyle yeni müşteri deneyimleri yaşatacak olan ürün ve hizmet yelpazesini geliştirip çeşitlendirmek için birlikte çalışacak. Bir dizi Pixel cihazı ve Android tabanlı farklı cihazlar tanıtacak olan iş birliği çerçevesinde Vodafone, YouTube aboneliğine dayalı ürünleri, depolama planlarını, AI Premium planlarını ve Google One abonelik planlarını tüketicilerle buluşturacak.

İki teknoloji devi de endüstriyel verimlilik için ölçek ekonomilerini teşvik etmek, inovasyonu artırmak ve kamu hizmetlerini geniş ölçekte iyileştirmek için online ortamda güvenlik, sorumlu yapay zekâ geliştirme, ağ performansı iyileştirme ve birlikte çalışabilirlik gibi alanlarda evrensel endüstri standartlarının benimsenmesini teşvik edecek.

İş birliği sayesinde Vodafone, yapay zekâ destekli bulut hizmetlerini, içerikleri ve bağlantı yeniliklerini daha fazla kullanıcıya ulaştıracak.

TÜKETİCİLER YAPAY ZEKÂ İLE GÜÇLENECEK

Tüm Avrupa’daki hızlı 5G şebekesiyle birlikte yapay zekâ destekli Google Pixel cihazlardan ve diğer Android telefonlar oluşan daha geniş bir ürün yelpazesi aracılığıyla tüketicilerin yapay zekânın gücünü deneyimlemesini daha kolay hale getirmeyi amaçlayan Vodafone, geliştirilmiş online kılavuzlar, özelleştirilmiş mağaza içi deneyimler ve güncel eğitim almış mağaza çalışanlarıyla müşterilerin yapay zekâ özellikleri hakkında bilgi edinmesine yardımcı olacak.