Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu, Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu olan BTSO’yu ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a ziyarette bulundu. BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleşen buluşmada konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa AFSİAD heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Dernek içerisindeki pek çok ismi iş dünyasından tanıdığını belirten Başkan Burkay, “Bursa AFSİAD’ın şehrin menfaatine yönelik yaptığı çalışma ve açıklamaları takip ediyoruz. Özellikle Bursa’ya bir KOBİ OSB kazandırılması yönündeki çağrınızı çok kıymetli buluyorum. Bursa’da sanayinin yüzde 50’si kayıt dışı. KOBİ OSB projesinin hayata geçmesi durumunda bu işletmeler kayda alınacak. Şehrin pek çok kesimi tarafından yapılan ‘çevreci üretim’ çağrıları da bu sayede gerçeğe dönüşecektir. Bursa’nın tüm gelirinin yüzde 56’sı ihracata dayanıyor. Bursa regülasyonları güçlü ve dünyayla üretimde birleşmiş bir şehir. Kayıt dışı olan üretim tesisleri kayda alındığında, uluslararası üretim şartlarına tabi olacaklardır. Özellikle AB ülkeleri, çalışacakları firmalardan çok ciddi çevresel önlemler almalarını bekliyor” ifadelerini kullandı.

Bursa AFSİAD heyetine TEKNOSAB projesinin başarıya ulaştığından da bahseden Başkan Burkay, “TEKNOSAB, 4 yılda 7 bin kişiye istihdam sağlayan önemli bir üretim üssü haline dönüştü. Bursa hem çevreci, hem de yüksek teknolojiyle donatılmış bir OSB’ye sahip olarak, bu alanda diğer şehirlerimiz de örnek rol model olmuştur” ifadelerini kullandı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve heyetine gerçekleştirdikleri ilk ziyaretlerinin aynı zamanda teşekkür mahiyeti de taşıdığını ifade eden Bursa AFSİAD Başkanı Dr. İlker Duran ise, “Bursa AFSİAD olarak klasik dernek görüntüsünden ziyade, üretken bir oluşum olma yolunda ilerliyoruz. Bizler kökleri Afyonkarahisar’da olup, bu şehirde üretim ve ticaret yapan Bursa sevdalılarıyız. Bursa’nın sanayideki tecrübesi ve sahip olduğu donanımı, Afyonkarahisar’ın üretimdeki avantajlarıyla buluşturmak istiyoruz. Çıktığımız bu önemli yolda; Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın yakın desteğini her zaman hissettik. Bu sebeple BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay nezdinde tüm yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Derneğimiz bünyesindeki pek çok arkadaşımız BTSO’da aktif olarak görev almaktadır. Burası bizim evimiz. Sizlere Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Hüsnü Serteser’in selamlarını getirdik. Kendisini heyetiyle birlikte yakın zamanda Bursa’da ağırlayacağız. İlişkilerin geliştirilmesi hedeflenen bu ziyaretin en önemli ayağı kuşkusuz BTSO olacaktır. İki odanın yakın ilişkiler kurması, bölgemiz hatta ülkemiz adına büyük önem arz ediyor. Sonrasında da Bursa iş dünyasını Afyonkarahisar’daki yatırım fırsatları ve işbirliklerini keşfe çıkaracağız. Aralarında sadece 3 saat mesafe olan iki şehrin işbirliğinden önemli bir sinerji çıkması adına çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir” şeklinde konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu üyeleri Haşim Kılıç, Muhsin Koçaslan, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayazit ile Meclis Üyesi Neslihan Binbaş’ın da ev sahibi olarak hazır bulunduğu buluşmada, Bursa AFSİAD Başkanı Dr. İlker Duran, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak, başkan yardımcıları Recep Yıldırım ile İdris Doğrul, Kadın Kurulu Başkanı Aytül Küçüközdemir Aydın , Genel Sekreter Mine Erkol, Yönetim Kurulu üyeleri Yakup Kayıhan, Yıldıray Yaka, Hakan Donmaz, Halil Bildik ve Yüksek İstişare Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan yer aldı.