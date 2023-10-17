Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 pelikan misinalara dolanarak denizde bir süre kurtulma mücadelesi verdi. Durumu fark eden balıkçılar, bitkin düşen pelikanları yakalayarak olta balıkçılarına ait misinalardan kurtardı.

Pelikanların önemli durak yerlerinden Mersin’den göç yolculuğu başladı. 8 tür pelikandan biri olan kahverengi cinsleri Erdemli Balıkçı Barınağı’nda mola verdi. Birinin olta balıkçılarının kullandığı misinaya dolandığını gören diğer pelikan ona yardım etmek istedi. O sırada iki pelikan da misinalara dolandı. Denizde sürekli hareket halinde olan pelikanları fark eden balıkçılar önce bir çözüm bulamadı. Yaklaşık bir saat boyunca kurtulmaya çalışan pelikanlar bitkin düştü. Bu durumu fırsat bilen balıkçılar birbirine dolanan iki pelikanı yakalamayı başardı. Misinaların bıçakla kesilerek temizlenmesi ve çapari oltası çıkarılması sonrasında iki pelikan tekrar denize bırakıldı. Bir süre denizde kalan pelikanlar daha sonra gözlerden uzaklaştı.

Hayvanları balıkçı arkadaşlarıyla kurtaranlardan gezi teknesi sahibi İbrahim Geçen, "Pelikanlarımız çapari oltasına takılmış. Biz de limandaki balıkçı arkadaşlarla ayırdık. Şu anda durumları iyi" dedi.