Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Feci kaza, Çorlu Türkgücü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Marmaraereğlisi ilçesinden Çorlu istikametine doğru gelen C.T., idaresindeki 34 JJG 86 plakalı otomobili ile Türkgücü Mahallesine geldiği sırada karşı yoldan gelen T.B., hakimiyetindeki 59 B 5564 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri C. T., T.B., biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiyeye ve jandarmaya ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan C.T’yi olduğu yerden çıkardı. Ambulans ile yaralılar Çorlu Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.