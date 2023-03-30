Afyonkarahisar’da biri Tofaş marka olan iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada parçalanan Tofaş’ın içerisindeki şahısların durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 26 NZ 528 plakalı otomobil ile 03 PK 402 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından aydınlatma direğine çarpan Tofaş marka otomobil parçalanırken, diğer otomobil ise savrularak orta refüje çıktı. Her iki araçta da yaralanarak sıkışan 3 kişi çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Olayda yaralanan şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ederken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.