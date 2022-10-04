Zonguldak’ta iki otomobilin çarpışması sonucunda 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Zonguldak’ta iki otomobilin çarpışması sonucunda 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Fener mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet A. (37) idaresindeki 67 ZH 870 plakalı otomobil, Mustafa D. (19) yönetimindeki 67 TE 882 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 10 yaşındaki Yusuf Selim Berber yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri Yusuf Selim Berber isimli çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.