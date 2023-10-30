Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 107 Nolu Sokakta meydana geldi. S.A. sevk ve idaresindeki 34 UE 8361 plakalı otomobil E.A. sevk ve idaresindeki 06 AE 1900 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 UE 8361 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ş.A. yaralandı. İhbar üzerineolay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.