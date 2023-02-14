Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay ilçeye bağlı Potbaşı Mevkii üzerinde meydana geldi. Gülüç istikametine seyir halinde olan N.V idaresindeki 67 LP 135 plakalı araç ile yine aynı istikamette seyir halinde olan K.O. idaresindeki 67 AAK 013 plakalı araç çarpıştı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.