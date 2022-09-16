Isparta’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Isparta’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta Vatan Mahallesi Albayrak Caddesi 4110 sokak kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Ali A. yönetimindeki 32 HL 189 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Turgut Y. yönetimindeki 03 VK 721 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri direğe çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.