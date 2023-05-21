Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Yeşilöz Mahallesi Keşefli Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazipaşa’dan Alanya istikametine doğru seyir halinde olan Murat G. idaresindeki 07 NYU 93 plakalı otomobille Gazipaşa istikametinden Alanya’ya seyir halinde olan Hulisi M. (20) idaresindeki 07 AYK 023 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 07 AYK 023 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe M. (41) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.